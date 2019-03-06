На теле страшные травмы: всплыла жуткая правда о гибели любовницы Дятлова

Туристическая группа Дятлова могла погибнуть из-за любовной неудачи, которую потерпел руководитель студентов Игорь Дятлов.

Он был влюблен в 22-летнюю студентку радиотехнического факультета Уральского Политехнического института Зинаиду Колмогорову, передает "Газета.ру". По неподтвержденным данным, перед роковым походом Дятлов сделал Колмогоровой предложение, но вспылил, получив отказ. В результате в порыве ревности он устроил потасовку, которая привела к гибели всей группы.

Предполагается, что чувства к Зинаиде мог испытывать и самый старший участник похода — Семен Золотарев, инструктор Коуровской турбазы.

После трагедии труп Зины нашли под пластом затвердевшего снега головой в том же направлении, что и остальные погибшие.

"Руки согнуты, находятся под телом. Обе ноги полусогнуты. Правая подтянута к животу (создается впечатление, что человек карабкался в гору)... На спине около поясницы ссадины, выступила кровь. Можно предположить о том, что Колмогорова, согласно расположению тела, старалась не карабкаться в гору, а удерживаться на месте", — сказано в протоколе осмотра места происшествия.

Судя по всему, девушка умерла от переохлаждения.

"На основании данных исследования трупа гражданки Колмогоровой Зинаиды Алексеевны, 22-ти лет, и учитывая обстоятельства дела считаем, что смерть Колмогоровой наступила в результате низкой температуры (замерзание). Обнаруженные телесные повреждения на теле Колмогоровой в виде ссадин и кожных ран, причинены тупым орудием или возникшие в результате падения, ушиба о камни, лед, снег. Вышеуказанные повреждения были причинены Колмогоровой как при жизни, а также в состоянии агонии и посмертно", — заключил судмедэксперт Борис Возрожденный.

Группа Дятлова Архивные фото

Группа Дятлова Архивные фото

Группа Дятлова Архивные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, тайну трагедии на перевале Дятлова исследуют уже много лет. Но чем больше появляется новых зацепок, тем больше вопросов.

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