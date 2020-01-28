На телах рубленые раны: в России зверски убили депутата с женой

В Ростовской области (Россия) нашли убитыми депутата Законодательного собрания Ростовской области, директора ВНИИ зерновых культур имени Калиниченко Андрея Алабушева и его жену.

Как сообщает ТАСС, источник во властных региональных структурах рассказал, что их тела были обнаружены в жилом доме.

"Двух человек нашли мертвыми в домовладении в Зернограде (Ростовская область), в том числе Алабушева", – отметил собеседник.

Андрей Алабушев Telegram-канал 112

По данным Mash, существует несколько версий причин гибели семейной пары. По одним данным их застрелили, а по другим – на трупах обнаружены рубленые раны.

В свою очередь Telegram-канал 112 отмечает, что супруги погибли от тяжелых открытых черепно-мозговых травм. Основной версией произошедшего полиция, которая уже работает на месте преступления, считает ограбление.

Тела убитых нашел водитель депутата – на стук ему не открыли, и мужчина открыл дверь своим ключом.

Убитый Андрей Алабушев LIFE SHOT

Убитый Андрей Алабушев Mash

Как сообщал OBOZREVATEL:

в августе 16-летний Тимерлан Камалетдинов из Ульяновской области (РФ) топором зарубил своих дедушку и бабушку, а также мать с двумя маленькими детьми. После этого он сам бросился с местной вышки и погиб.

Аналогичный случай произошел и во временно оккупированном Россией Крыму. Там 17-летний юноша зарубил топором мать и бабушку, находясь в состоянии наркотического опьянения, за что получил 9,5 лет тюрьмы.

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