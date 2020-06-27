На Собчак напали в монастыре, захваченном скандальным священником РПЦ Сергием. Видео

На съемочную группу российской журналистки и политика Ксении Собчак 27 июня напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области России.

Речь идет о монастыре, который недавно захватил скандальный схиигумен РПЦ Сергий (Николай Романов) и выставил для его охраны казаков. Собчак поехала туда снимать про него фильм, передает издание Mash в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что группа не успела даже подойти, когда на нее напали. Собчак сообщила об избиении двух человек, в том числе документалиста Сергея Ерженкова. На место происшествия вызвали полицию.

"Меня толкнули, так что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Камеру отобрали здоровенные бугаи", – заявила журналистка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что скандальный схиигумен РПЦ Сергий (Николай Романов) захватил Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области России и выставил для его охраны казаков.