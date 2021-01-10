На сайте правительства в России несколько часов транслировали оскорбление Путина

В России на сайте правительства Хабаровского края в течении 12 часов транслировалось оскорбительная надпись о президенте РФ Владимире Путине.

Об этом сообщило издание "Сибирь.Реалии". Надпись показывали на изображении с онлайн-камеры, установленной рядом со строительной площадкой Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре.

Оскорбительные слова размещались в правом нижнем углу. Там было написано "#Putin–...". Какое именно слово стояло после фамилии главы РФ издание не уточнило.

В 14:03 по местному времени 9 января владельцы оборудования прервали вещание.

По информации журналистов, ещё до отключения камеры сотрудники ФСБ уже начали поиски того, кто вмешался в систему мониторинга стройки.

Как пояснил изданию IT-специалист на условиях анонимности, оператор связи, ответственный за трансляцию, должен был спрятать камеры от всех в интернете, но не сделал этого. Вероятно, он даже не установил пароль, поэтому зайти мог любой продвинутый пользователь.

"Думаю, если этот человек следы после себя не затер, то вероятность найти его довольно большая. Там прямо в камере в логах может писаться кто, когда и с какого IP-адреса заходил на нее", – объяснил эксперт журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крюковский районный суд Кременчуга оштрафовал на 51 грн местного жителя, который во время пикета держал плакат с надписью "ЗЕ ГАН ДОН".