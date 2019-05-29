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На росТВ "захрюкали" из-за Саакашвили в Украине. Видео

2.3тЧитать материал на украинском

В эфире российской пропагандистской передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" разругались политолог из РФ Николай Платошкин и украинский эксперт Александр Семченко.

Поводом для скандала стала новость о возвращении бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинского гражданства. Российский политолог заявил, что не желает Украине добра, и поэтому приветствует возвращение Саакашвили.

"Практика показывает, что везде, где Саакашвили – там хайп, бардак и раздрай. Это здорово", – сообщил Платошкин, добавив, что его очень радует президент Украины Владимир Зеленский: "Я не ожидал, что он будет так быстро вести Украину к развалу".

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В ответ на такое заявление Семченко назвал россиянина "конченым идиотом". В ходе словесной перепалки еще один из гостей тоже повысил голос, и ведущая шоу Ольга Скабеева накинулась на него со словами: "Вы-то чего подкрикиваете? Подхрюкиваете, как модно сейчас говорить". В результате Платошкин обиделся и покинул студию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий пропагандистского канала "Россия 1" нагрубил украинскому эксперту и выгнал его из студии.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Ольга СкабееваМихеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Новости Россиипропаганда
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Над подхрюкивающими нацистской Украине все смеются, и тем более не уважают)))
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Силина Марина
Силина Марина
Спаси6o тoмy, ктo пoкaзал мне caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁6pgjvka Простo пpoйдя прocтoй опрос получила пoчти пoлyгодовую зapплaтy)) Пoльзуйтecь, пoкa есть возможноcть=)
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Тарас Бор
Тарас Бор
Силина Марина,шо,лохотрон продолжается?
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