На росТВ призвали противостоять “ЛГБТ-инструкторам НАТО”
В эфире передачи "60 минут" на российском канале "Россия 1" член Общественной палаты России политолог Александр Малькевич, заявил о важности сексуального просвещения и призвал противостоять "ЛГБТ-инструкторам НАТО".
Одной из тем программы стала лекция о гомосексуальности преподавателя Высшей школы экономики, которая прошла в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Его заподозрили в ЛГБТ-пропаганде, поскольку среди слушателей присутствовала женщина с ребёнком.
"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", – заявил Малькевич, комментируя сюжет.
Он также посетовал на то, что в современном мире, по его мнению, в социальных сетях существует давление на "нормальных мужчин" и их маскулинность.
Пользователи Twitter бурно отреагировали на слова телеэксперта, превратив "ЛГБТ-инструкторов НАТО" в мем.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин призвал разобраться, пропагандирует ли производитель российского мороженого "Радуга" гомосексуализм. Такое решение российский лидер принял после слов бывшего сенатора Екатерины Лаховой о том, что компания якобы заставляет детей привыкать к "чуждым ценностям".