На росТВ  призвали противостоять “ЛГБТ-инструкторам НАТО”

В эфире передачи "60 минут" на российском канале "Россия 1" член Общественной палаты России политолог Александр Малькевич, заявил о важности сексуального просвещения и призвал противостоять "ЛГБТ-инструкторам НАТО".

Одной из тем программы стала лекция о гомосексуальности преподавателя Высшей школы экономики, которая прошла в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Его заподозрили в ЛГБТ-пропаганде, поскольку среди слушателей присутствовала женщина с ребёнком.

"Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", – заявил Малькевич, комментируя сюжет.

Он также посетовал на то, что в современном мире, по его мнению, в социальных сетях существует давление на "нормальных мужчин" и их маскулинность.

Пользователи Twitter бурно отреагировали на слова телеэксперта, превратив "ЛГБТ-инструкторов НАТО" в мем.

Пользователи предположили, что с Малькевичем что-то произошло в Омске (Twitter)

Для участия в шоу на государственном ТВ нужна справка из дурдома? (Twitter)

Пользователи предложили фото ЛГБТ-инструктора НАТО (Twitter)

Некоторые пользователи высказались в стихах (Twitter)

В сети предложили давть инструкторам различные звания (Twitter)

Секс-инструктора НАТО нашли в "Артеке" (Twitter)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин призвал разобраться, пропагандирует ли производитель российского мороженого "Радуга" гомосексуализм. Такое решение российский лидер принял после слов бывшего сенатора Екатерины Лаховой о том, что компания якобы заставляет детей привыкать к "чуждым ценностям".

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