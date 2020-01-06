"В мире начнется мегашухер": аналитик спрогнозировал бешеный рост цен на нефть в случае войны в Иране

Если в Персидском заливе начнется война между Ираном и США, нефть подорожает до 100-120$ за баррель.

Об этом на своей странице в Facebook написал американский аналитик Александр Флинт. По его словам, российский бюджет будет только в выигрыше, ведь вместо арабских стран, нефть будут покупать у России.

"Иран может каждый день минировать судоходство и остановить продажу и транспорт нефти. Даже если туда согнать весь американский флот, судоходство в военной зоне восстановить почти нереально. В мире начнётся такой мегашухер с ростом цен на нефть до 100-120 долларов за баррель. Россия будет в восторге, ведь нефть будут покупать у нее, а не у арабов", – уверен Флинт.

Цены на нефть novosti.az

По его словам, дорогая энергия это путь в экономический кризис, который сам по себе деструктивен и собьёт цены на нефть за счёт меньшего потребления.

"Но до того на Россию просто с неба свалится куча бабла и влияния. С такими деньжищами и ситуацией и Европу заткнуть целиком и до полного обморока кошмарить Украину с любыми жертвами. Имея такие бабки, Путин может купить тысячи наёмников и начать какую-то новую войнушку ещё где-то для поднятия патриотизма в стране. При такой ситуации он будет в шоколаде", – подытожил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь убитого американцами генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.

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