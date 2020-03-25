На Россию после мощного землетрясения надвигается цунами: объявлена тревога, сотни эвакуированных

В России в Сахалинской области объявили тревогу цунами после мощного землетрясения магнитудой в 7,2 баллов. Из-за опасности из Северо-Курильского района эвакуировали около 400 человек.

Об этом предупредили в Единой геофизической службы РАН, передает ТАСС.

Отмечается, что в Северо-Курильске это землетрясение ощущалось на 6 баллов. В городе обследуют здания на предмет повреждений. В готовности к реагированию находятся все оперативные службы области.

Землетрясение на Курилах, Россия ИА "Камчатка"

"Жителей Северо-Курильска (остров Парамушир) сейчас выводят на возвышенные места. В частности, организованно прошла эвакуация воспитанников дошкольного учреждения и школы", – говорится в заявлении правительства Сахалинской области.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Однако по данным ИА "Камчатка", в этом городе есть разрушения и, предварительно, один погибший.

Эпицентр землетрясения ИА "Камчатка"

Эпицентр землетрясения ИА "Камчатка"

"Всех, кто проживает на пятом этаже, эвакуируют в конец города на возвышенность. Полицейские ходят по квартирам и выгоняют людей на улицу. В ближайшее время ожидается большая волна со стороны океана, также может подняться вода в речке. Пока что все собираются в здании МЧС, возле больницы и на сопках. Паника, конечно, есть – мы ощутили подземные толчки силой до семи баллов", – рассказала жительница Северо-Курильска Анастасия.

Состоянием на 7 утра 25 марта первые волны цунами были зафиксированы у Северо-Курильска. По сообщению сотрудников регионального МСЧ их высота составила 0,5 метра. На данный момент специалисты продолжают наблюдать за уровнем моря, тревога цунами пока не снимается.

Землетрясение на Курилах, Россия ИА "Камчатка"

Землетрясение на Курилах, Россия ИА "Камчатка"

Добавим, что очаг землетрясения залегал на глубине 42 км. Эпицентр располагался в 228 км восточнее северокурильского острова Онекотан. Сейсмособытие произошло в 13:49 по местному времени (04:49 по Киеву). Окончательная магнитуда землетрясения установлена на 7,3. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5-6 баллов, в Южно-Курильске (южные Курилы) – в 3 балла.

Землетрясение на Курилах, Россия ИА "Камчатка"

Землетрясение на Курилах, Россия ИА "Камчатка"

Землетрясение на Курилах, Россия ИА "Камчатка"

Эвакуация граждан ИА "Камчатка"

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 22 марта вблизи столицы Хорватии Загреба произошло два землетрясения.

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