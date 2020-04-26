На Россию обрушился страшный ураган: есть жертвы. Фото и видео разрушений

Новости России 12:42, 26.04.2020 Обновлено: 15:10, 26.04.2020

В субботу, 25 апреля, в республиках РФ Башкирии и Удмуртии прокатился мощный ураган.

Как сообщило ГУ МЧС России по Удмуртской республике, порывы шквалистого ветра достигали 18-20 м/с (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В России срывало крыши домов

В Удмуртии ветер срывал крыши с торговых павильонов и жилых домов, повреждены несколько автомобилей.

Кровля одного из зданий обрушилась на пожилого мужчину, в результате он погиб до приезда врачей.

В Башкирии ветер повредил кровли нескольких школ и детских садов. В момент происшествия детей там не было.

Местные власти направили силы на ликвидацию последствий урагана, устанавливается нанесенный непогодой ущерб.

18.mchs.gov.ru
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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля по Закарпатской области прошелся ураган, который оставил без света 11 населенных пунктов.

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