Главная Новости
26 апреля • обновлено в 13:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

На Россию обрушился страшный ураган: есть жертвы. Фото и видео разрушений

3.9т
Читать материал на украинском

В субботу, 25 апреля, в республиках РФ Башкирии и Удмуртии прокатился мощный ураган.

Как сообщило ГУ МЧС России по Удмуртской республике, порывы шквалистого ветра достигали 18-20 м/с (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В России срывало крыши домов

В России срывало крыши домов

В Удмуртии ветер срывал крыши с торговых павильонов и жилых домов, повреждены несколько автомобилей.

Кровля одного из зданий обрушилась на пожилого мужчину, в результате он погиб до приезда врачей.

В Башкирии ветер повредил кровли нескольких школ и детских садов. В момент происшествия детей там не было.

Местные власти направили силы на ликвидацию последствий урагана, устанавливается нанесенный непогодой ущерб.

На Россию обрушился страшный ураган: есть жертвы

18.mchs.gov.ru

На Россию обрушился страшный ураган: есть жертвы

18.mchs.gov.ru

На Россию обрушился страшный ураган: есть жертвы

Life

На Россию обрушился страшный ураган: есть жертвы

Life

На Россию обрушился страшный ураган: есть жертвы

Life

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля по Закарпатской области прошелся ураган, который оставил без света 11 населенных пунктов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Россия
Теги
смерть погода
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
1HD:"один человек погиб "обоз один это не жертвы,ждем сводки из Украины.сегодня такой же силы ветер
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги