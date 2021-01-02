На российском телеканале разгорелся скандал из-за конфуза с приветствием от Путина. Видео

На калининградском телеканале "Каскад" разгорелся скандал из-за конфуза с новогодним приветствием от российского президента: во время трансляции была видна только часть лица Владимира Путина.

Видео выложили в YouTube-канале ТЕЛЕВИЗОР 24. Руководство "Каскада" уже извинилось за произошедшее, а также объяснило инцидент (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Это было связано с техническим сбоем оборудования в эфирной аппаратной, уточнили на канале.

Проблему заметили через несколько минут после начала показа, но исправить не смогли, поэтому речь Путина просто прервали, а вместо нее включили музыку.

На телеканале заявили, что начали расследование инцидента, а виновных обязательно накажут.

Всего обращение главы Кремля с 2021 годом длилось шесть минут и стало самым продолжительным из его традиционных новогодних выступлений в XXI веке.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что публикация николаевского депутата Максима Невенчанного с Путиным вызвала возмущение украинцев. Он поздравил всех с Новым годом фрагментом праздничного обращения президента России, что вызвало массу негативных комментариев в его адрес.