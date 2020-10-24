На российском танкере возле Керченского пролива произошел взрыв

На танкере "Генерал Ази Асланов" под российским флагом в акватории Азовского моря близ Керченского пролива произошел взрыв и пожар.

Об этом 24 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах РФ. Уточняется, что танкер был пустым, но произошел взрыв, предположительно, остаточных паров топлива.

Десять человек спасли, заявили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Судьба троих некоторое время была неизвестна. По данным "Интерфакса", эти трое членов экипажа оказались за бортом.

Корабль находится близ Керченского пролива Telegram-канал "РИА Новости"

По данным российского МЧС, на борту остались четыре человека. "К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно "Братск", – добавило ведомство.

Известно, что экипаж танкера состоит из 13 человек. В Росморречфлоте сообищли, что нефтяной танкер накренился.

"Судно с креном, предстоит борьба за живучесть на судне. В 21:13 ожидаем прибытие спасательных судов", – сказал собеседник ведомства.

Сперва сообщалось, что пожара якобы не было, однако информацию обновили. По предварительным данным, судно загорелось.

ЧП произошло в Азовском море, когда танкер "Генерал Ази Асланов" шел из порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Он успешно прошел Керченский пролив.

Поисково-спасательная операция осложнена темным временем суток, отметили журналисты.

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