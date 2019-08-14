На путинского министра "напал" истребитель НАТО: появились детали

Истребитель НАТО F-18, который приблизился к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании.

Такое сообщение появилось в испанских СМИ. По их данным, на опубликованных ранее Минобороны РФ кадрах можно заметить самолет, напоминающий F/A-18 Hornet, передает "Интерфакс".

Выяснилось, что он принадлежит Испании, однако базируется в литовском Шяуляйе с мая по 31 августа.

Истребитель НАТО F-18 Иллюстрация

Как известно, эти самолеты являются частью воздушной полиции НАТО, а их миссия заключается в охране воздушного пространства прибалтийских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который вплотную приблизился к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

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