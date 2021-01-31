На протестах в Москве силовики били дубинками лежачих женщин. Видео

Российская полиция в Москве жестко задерживала протестующих в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в том числе женщин и детей.

Как сообщает "Настоящее время", лежачих женщин били дубинками (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

В ответ женщины кричали "Мы без оружия".

Кроме того, на акции в Москве были задержаны по меньшей мере 42 несовершеннолетних.

Всего количество задержанных по всей России превысило 3,5 тысяч. Более 1 тысячи из них – в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром силовики жестко скрутили пенсионерок на митингах за Навального в Уфе и Хабаровске.

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