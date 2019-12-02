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2 декабря • обновлено в 11:13
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На популярном курорте Турции загадочно погибла россиянка

1.8т
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В курортной Анталье (Турция) при загадочных обстоятельствах погибла россиянка Надежда Земляная. Ее с серьезными травмами нашли прямо среди улицы.

Медики пытались спасти жизнь 35-летней россиянке, однако сделать это не удалось. Женщина работала в отеле Бодрума, передает Hurriyet.

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По словам полицейских, россиянка могла покончить с собой. Ее молодой человек Мурат сообщил, что Надежда находилась в депрессивном состоянии.

Тело женщины передали для проведения судмедэкспертизы, которая установит причину гибели россиянки.

В Турции загадочно погибла россиянка

В Турции загадочно погибла россиянка

pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции на курорте Алании умерла туристка из России, которая впала в кому после занятий аквааэробикой в отеле.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Турция
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