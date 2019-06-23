На Петербург обрушился сильный ливень: люди в трусах купались в лужах

В российском Санкт-Петербурге местные жители купались в лужах после сильного ливня, который прошел 21 июня.
Осадки залили кафе, улицы и метро в самом центре города, пишет "Мойка 78". Фотографиями и видео "купания" в воде посреди дорог жители делились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).
На одной из записей видно, как двое мужчин в трусах бросились в огромную лужу на проезжей части.
В Питере люди купались в лужах
Скриншот
Прыгнули в воду посреди проезжей части
Скриншот
Сообщается также, что ливень привел к выходу из берегов реки Фонтанки и нанесению сильного ущерба местным ресторанам и кафе.
Как писал OBOZREVATEL, 30 мая на Москву обрушился сильный ливень с грозой, который затопил некоторые улицы и объекты в центре и на юге города.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.