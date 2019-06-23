ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости России

На Петербург обрушился сильный ливень: люди в трусах купались в лужах

4.2тЧитать материал на украинском

В российском Санкт-Петербурге местные жители купались в лужах после сильного ливня, который прошел 21 июня.

Осадки залили кафе, улицы и метро в самом центре города, пишет "Мойка 78". Фотографиями и видео "купания" в воде посреди дорог жители делились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

На одной из записей видно, как двое мужчин в трусах бросились в огромную лужу на проезжей части.

В Питере люди купались в лужах

В Питере люди купались в лужах

Скриншот

Прыгнули в воду посреди проезжей части

Прыгнули в воду посреди проезжей части

Скриншот

Сообщается также, что ливень привел к выходу из берегов реки Фонтанки и нанесению сильного ущерба местным ресторанам и кафе.

Как писал OBOZREVATEL, 30 мая на Москву обрушился сильный ливень с грозой, который затопил некоторые улицы и объекты в центре и на юге города.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
15
Смешно
5
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Женька
Шапиро Женька
"В российском Санкт-Петербурге местные жители купались в лужах". Аристократы однако, голубая кровь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
это вам вместо Крыма...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel