На Петербург обрушился сильный ливень: люди в трусах купались в лужах

В российском Санкт-Петербурге местные жители купались в лужах после сильного ливня, который прошел 21 июня.

Осадки залили кафе, улицы и метро в самом центре города, пишет "Мойка 78". Фотографиями и видео "купания" в воде посреди дорог жители делились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

На одной из записей видно, как двое мужчин в трусах бросились в огромную лужу на проезжей части.

В Питере люди купались в лужах Скриншот

Прыгнули в воду посреди проезжей части Скриншот

Сообщается также, что ливень привел к выходу из берегов реки Фонтанки и нанесению сильного ущерба местным ресторанам и кафе.

Как писал OBOZREVATEL, 30 мая на Москву обрушился сильный ливень с грозой, который затопил некоторые улицы и объекты в центре и на юге города.

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