На перевале Дятлова произошло ЧП с группой туристов: искали несколько часов

На Северном Урале в России всполошились из-за исчезновения на знаменитом перевале Дятлова туристической группы из Москвы. Восемь человек отправились в горы этой местности, чтобы почтить память дятловцев, которые загадочно погибли в феврале 1959 года.

Москвичи не вернулись к утру 10 февраля, как было запланировано, и при этом не выходили на связь, пишет E1.RU. Но позже в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что пропавшие нашлись.

"Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет", – заявил СМИ местный житель, который работает в силовом ведомстве.

Хотя в ГУ МЧС по Свердловской области заверили, что им информации об исчезновении туристов не поступало. В ведомстве отметили, что на этот время на перевале Дятлова зарегистрированы три туристические группы и все они находятся на связи.

Выяснилось, что тривогу о пропаже туристов забили родственники, поскольку не смогли дозвониться до близких.

Москвичей искали в горах несколько часов. Причины отсутствия связи с ними неизвестны, но спасатели позже отметили, что с туристами все нормально. Их отправили в аэропорт для вылета в Москву.

Напомним: в ночь на 2 февраля 62 года назад на Урале при странных обстоятельствах погибли девять туристов из группы Игоря Дятлова. О тайне перевале Дятлова читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно блогер-конспиролог Валентин Дегтерев показал снимки загадочных шаров на проявленной пленке из фотоаппарата, который был найден на месте гибели тургруппы Дятлова в 1959 году на Северном Урале.