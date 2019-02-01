На перевал Дятлова бросят новых "жертв": в деле наметился прорыв

Российские правоохранители планируют отправить на перевал Дятлова, где 60 лет назад загадочно погибли 9 туристов, новую группу, состоящую из экспертов.

Они должны будут установить палатку на том же месте и попробовать понять, что вызвало трагедию. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает "Газета.ру".

"С привлечением экспертов мы намерены проверить 3 из 75 версий. Все они связаны с природными явлениями – это так называемая снежная доска, лавина или ураган. Криминал полностью исключается. Примерно в похожих погодных условиях, в марте, на перевал Дятлова вылетит группа экспертов. Поставят палатку под тем же уклоном, восстановят всю картину", – сказал он.

Гибель туристов на перевале Дятлова Архивное фото

При этом в Генпрокуратуре РФ опровергают сенсацию, которую недавно распространили СМИ.

"Буквально на днях произошла очередная псевдомедиасенсация. Найдена записка, однако она датирована 15 февраля. А студенты погибли в ночь на 2 февраля, пустую палатку нашли 26 февраля. Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог выезжать 15 февраля с докладом по делу", — сказал Куринной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи-любители пришли у выводу, что туристов, погибших на перевале Дятлова, могли жестоко пытать перед смертью.

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