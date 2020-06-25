На параде в России заметили "ряженого маршала" с уникальным орденом

На пропагандистском параде в Санкт-Петербурге (Россия) 24 июня заметили мужчину с орденом "Победа", хотя все 17 его кавалеров, известных истории, уже давно мертвы.

Как сообщается на Telegram-канале блогера Vitauskas, на изготовление одной такой награды было необходимо 180 бриллиантов и 300 граммов платины. Получил ее в советские времена ограниченный круг лиц.

"Их всего-то 17 человек: Сталин, маршалы Жуков, Василевский (они по два раза), Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Тимошенко, Антонов, Мерецков, генерал Эйзенхауэр, фельдмаршал Монтгомери, румынский король Михай I, польский маршал Роля-Жимерский, югославский генсек Тито и генсек Брежнев", – отметил автор публикации.

Он напомнил, что все перечисленные деятели мало того, что покойны, так Брежнев еще и посмертно был лишен ордена "Победа".

"Что же тогда за маршал стоял на путинском бал-маскараде? Чекистский дед думает, что Россию все боятся, а над ней все смеются", – резюмировал блогер.

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