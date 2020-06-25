МоваЯзык

Топ-темы:

На параде в Москве солдат оружием разбил машину ФСО и заявил, что его "облучают"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
761
На параде Победы солдат разбил окно машины ФСО

На параде Победы солдат разбил окно машины ФСО

Перед парадом Победы на Красной площади в Москве в среду, 24 июня, солдат-срочник разбил стекло машины Федеральной службы охраны.

Об этом сообщил Telegram-канал "112". Инцидент в своей программе также описал российский пропагандист Владимир Соловьев.

Предварительно, по требованию ФСБ в последний момент солдат военной части №61899 был переведен в резерв. Это якобы стало причиной провокации россиянина.

На параде в Москве солдат оружием разбил машину ФСО и заявил, что его "облучают"

На параде в Москве солдат оружием разбил машину ФСО и заявил, что его "облучают" Источник: 112

На параде в Москве солдат оружием разбил машину ФСО и заявил, что его "облучают"

На параде в Москве солдат оружием разбил машину ФСО и заявил, что его "облучают" Источник: 112

Он успел дважды ударить карабином по стеклу, после чего его задержали.

В рапорте, как сказал Соловьев, задержанный заявил: ему показалось, что его облучают из машины, которая стояла рядом.

По словам Соловьева, военному "напекло в голову" и он "несколько потерял контроль над собой".

По факту случившегося заведено уголовное дело.

Солдат, ударивший машину.

Солдат, ударивший машину. Источник: 112

Задержанный до службы.

Задержанный до службы. Источник: 112

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов пришел на парад Победы в Москве, надев форму, однако признался, что никогда не служил.

РоссияМосквавоенныеНовости РоссиизадержаниеВладимир Соловьев
Поделиться в Facebook
  1. /Новости России