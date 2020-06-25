На параде в Москве солдат оружием разбил машину ФСО и заявил, что его "облучают"
На параде Победы солдат разбил окно машины ФСО
Перед парадом Победы на Красной площади в Москве в среду, 24 июня, солдат-срочник разбил стекло машины Федеральной службы охраны.
Об этом сообщил Telegram-канал "112". Инцидент в своей программе также описал российский пропагандист Владимир Соловьев.
Предварительно, по требованию ФСБ в последний момент солдат военной части №61899 был переведен в резерв. Это якобы стало причиной провокации россиянина.
На параде в Москве солдат оружием разбил машину ФСО и заявил, что его "облучают" Источник: 112
На параде в Москве солдат оружием разбил машину ФСО и заявил, что его "облучают" Источник: 112
Он успел дважды ударить карабином по стеклу, после чего его задержали.
В рапорте, как сказал Соловьев, задержанный заявил: ему показалось, что его облучают из машины, которая стояла рядом.
По словам Соловьева, военному "напекло в голову" и он "несколько потерял контроль над собой".
По факту случившегося заведено уголовное дело.
Солдат, ударивший машину. Источник: 112
Задержанный до службы. Источник: 112
Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов пришел на парад Победы в Москве, надев форму, однако признался, что никогда не служил.