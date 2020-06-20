На Москву обрушился мощный ливень: дороги затопило. Фото и видео
В Москве из-за сильного ливня затопило проезжую часть нескольких улиц.
Как сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения правительства Москвы, движение транспорта в подтопленных районах перекрыто или сильно затруднено (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В частности, затоплено Варшавское шоссе. Самые смелые водители пытаются проехать "вброд". Те, кому меньше повезло, ждут, когда уровень воды спадет.
Также движение остановлено на улице Подольских Курсантов, в Востряковском и Булатниковском проездах.
Больше всего от обильных осадков пострадал юг Москвы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня в центре Киева прошел сильный ливень. В результате непогоды улицы превратились в реки.