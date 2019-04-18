На металлолом: флот России потерпел очередное фиаско с кораблями

Часть российского флота: шесть российских атомных крейсеров и подлодок попали под утиль, несмотря на запланированную ранее модернизацию.

На металлолом пустят два тяжелых атомных ракетных крейсера "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев", а также четыре атомных подводных лодки К-448 "Даниил Московский", К-221 "Петропавловск-Камчатский", К-433 "Святой Георгий Победоносец" и К-232 "Подольск", пишут "Известия".

Сообщается, что на уничтожение морских суден из бюджета РФ потратят 2,7 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы уйдет на работы по разборке атомной подлодки "Подольск", которые обойдутся в 975 миллионов рублей.

Отмечается, что атомные крейсера прослужили более 30 лет, поэтому корпус и основные системы уже износились. Поэтому в России посчитали бессмысленно тратить большие деньги на ремонт и перевооружение судов.

Флот России

Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-морские силы России являются небоеспособными против США.

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