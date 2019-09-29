Главная Новости
29 сентября • обновлено в 23:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

На массовом митинге в Москве заметили звезд: кто выступил против Кремля

10.9т Читать материал на украинском

Протест в столице России Москве на проспекте Сахарова под лозунгом "Отпускай" поддержали российские звезды.

Так, на митинг вышел рэпер Face, заявив, что выступает за освобождение фигурантов "московского дела", передает "Русская служба ВВС" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я здесь для того, чтобы политзаключенных освободили", – сказал он.

Новости
"Кремль прогнил": Путину вынесли "приговор" из-за массовых протестов

На акции также заметили известного российского блогера Юрия Дудя, который был обвязан российским флагом, киноактрису Александру Бортич, актрису, телеведущую, певицу Татьяну Лазареву.

Юрий Дудь (в центре)

Юрий Дудь (в центре)

Peopletalk

Юрий Дудь

Юрий Дудь

Медуза

Face

Face

ВВС

Александра Бортич

Александра Бортич

Telegram-канал "Номенклатура"

Последняя выступила на сцене. Она вспомнила, что в последний раз выходила на митинг в 2011 году, но лозунги не изменились: "За честные выборы!" "В Москве пропадает страх", – цитирует ведущую "Медуза".

На сцене выступили и музыкант Алексей Кортнев, московская группа"Хадн дадн".

Напомним, митинг незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) власти согласовали на 20 тысяч человек. Он прошел в столице РФ 29 сентября.

"Это акция поддержки фигурантов "московского дела", которые получили реальные сроки по выдуманным обвинениям", – пояснили организаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Особый резонанс получило дело Павла Устинова. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил актера на 3,5 года колонии общего режима якобы за нанесение физического ущерба бойцу ОМОНа во время акции 3 августа.

  • Решение судебного органа вызвало волну негодования в сети. Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера.

  • За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие.

  • 20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты в России
Персоны
Юрий Дудь Алексей Кортнев Татьяна Лазарева
Место
Россия Москва
Теги
протесты в Москве протест митинг видео фотографии Новости России шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
7
15
Смешно
6
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Прогулялись по согласованному с властями Москвы маршруту, и всё прошло без эксцессов. Пошли на нарушение законодательства- получите п...здюлей.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Терпилы выразили свой протест. Со всей решимостью и твёрдостью потребовали от маньяка-насильника, что бы он насиловал их не на всю длину, а хотя бы на пол шишечки. Иначе, грозно заявили они, мы перестанем изображать удовольствие .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Злопыхатель Вежливый, кто бы бздел про терпил. Майданная власть во главе с порохом имела вас 5 лет а роттердамах+, укроборонпромах и "реверсе" российского газа, а вы, 25% терпил, продолжаете этой власти жoпy лизать и подыхаете за неё на Донбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
вот это звезды,епта...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel