На массовом митинге в Москве заметили звезд: кто выступил против Кремля

Протест в столице России Москве на проспекте Сахарова под лозунгом "Отпускай" поддержали российские звезды.

Так, на митинг вышел рэпер Face, заявив, что выступает за освобождение фигурантов "московского дела", передает "Русская служба ВВС" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я здесь для того, чтобы политзаключенных освободили", – сказал он.

На акции также заметили известного российского блогера Юрия Дудя, который был обвязан российским флагом, киноактрису Александру Бортич, актрису, телеведущую, певицу Татьяну Лазареву.

Юрий Дудь (в центре) Peopletalk

Юрий Дудь Медуза

Face ВВС

Александра Бортич Telegram-канал "Номенклатура"

Последняя выступила на сцене. Она вспомнила, что в последний раз выходила на митинг в 2011 году, но лозунги не изменились: "За честные выборы!" "В Москве пропадает страх", – цитирует ведущую "Медуза".

На сцене выступили и музыкант Алексей Кортнев, московская группа"Хадн дадн".

Напомним, митинг незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) власти согласовали на 20 тысяч человек. Он прошел в столице РФ 29 сентября.

"Это акция поддержки фигурантов "московского дела", которые получили реальные сроки по выдуманным обвинениям", – пояснили организаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Особый резонанс получило дело Павла Устинова. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил актера на 3,5 года колонии общего режима якобы за нанесение физического ущерба бойцу ОМОНа во время акции 3 августа.

Решение судебного органа вызвало волну негодования в сети. Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера.

За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие.

20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде.

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