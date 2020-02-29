На "Марш Немцова" в Москве принесли флаги Украины. Видеофакт

В субботу, 29 февраля, в Москве (Россия) на марш памяти убитого российского политика Бориса Немцова принесли флаги Украины и Евросоюза.

Об этом сообщает "Медуза", участники марша пройдут от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.

Состоянием на 13:30, по данным "Белого счетчика", на марш памяти пришли 14,4 тысячи человек.

Флаг Украины на марше Скриншот

Отмечается, что кроме российских и украинских флагов, в голове колонны растянули баннер с надписью "Заказчик убийства должен сидеть". Также люди несут баннер "Московское дело должно быть прекращено".

Марш памяти Немцова Скриншот

Добавим, что российские полицейские через мегафоны вещали, что по закону участники массового мероприятия не могут скрывать лица, в том числе использовать маски.

Марш памяти Немцова Скриншот

Марш памяти Немцова в Москве Скриншот

Марш памяти Немцова в Москве Скриншот

Напомним, что пять лет назад в Москве был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов. Он был одним из самых ярых противников путинского режима, осуждал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма

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