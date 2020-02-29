Главная Новости
29 февраля • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

На "Марш Немцова" в Москве принесли флаги Украины. Видеофакт

7.8т
Читать материал на украинском

В субботу, 29 февраля, в Москве (Россия) на марш памяти убитого российского политика Бориса Немцова принесли флаги Украины и Евросоюза.

Об этом сообщает "Медуза", участники марша пройдут от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.

Состоянием на 13:30, по данным "Белого счетчика", на марш памяти пришли 14,4 тысячи человек.

Флаг Украины на марше

Флаг Украины на марше

Скриншот

Отмечается, что кроме российских и украинских флагов, в голове колонны растянули баннер с надписью "Заказчик убийства должен сидеть". Также люди несут баннер "Московское дело должно быть прекращено".

Марш памяти Немцова

Марш памяти Немцова

Скриншот

Добавим, что российские полицейские через мегафоны вещали, что по закону участники массового мероприятия не могут скрывать лица, в том числе использовать маски.

Марш памяти Немцова

Марш памяти Немцова

Скриншот

Марш памяти Немцова в Москве

Марш памяти Немцова в Москве

Скриншот

Марш памяти Немцова в Москве

Марш памяти Немцова в Москве

Скриншот

Напомним, что пять лет назад в Москве был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов. Он был одним из самых ярых противников путинского режима, осуждал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Бориса Немцова
Персона
Борис Немцов
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
9
29
Смешно
24
Интересно
8
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Все мои знакомые по сей день уверены что Немцов сакральная жертва оппозиции, ну типа как у вас небесная сотня. Сами положили, сами объявили святым. Что либо доказать нельзя, но его смерть никому была не нужна, кроме как оппозиции в качестве "флага". Веселился великовозрастный юныш с украинскими малолетками, ну что скажешь - кризис среднего возраста, а так никому не мешал. Ну а про флаги, совсем интересно, а кого они в Росссии раздражают? Ну ходят украинцы и юродивые с ними, пускай ходят. Было бы интересно узнать реакцию украинцев на появление флага РФ на демонстрации в Киеве?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Флаги? уркаины? Флаги есть у суверенного государства, а у желто-синего территориального образования есть только символ.... желто-синий символ предательства мазепы, дарованный шведским королем.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Кому интересно это стадо лузеров, кроме Обоза?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги