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На "Лошарике" была ядерная установка: вскрылся разговор Путина и Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате "Лошарик" — это пожар в аккумуляторном отсеке.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что якобы "возгорание получило некоторое распространение".

"Привлечены конструктора лодки, промышленность для того, чтобы оценить объем, сроки ремонта и восстановления лодки. Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, сам объем, в какие мы этот объем можем выполнить", – сказал Шойгу.

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"Лошарик" на месте ЧП

"Лошарик" на месте ЧП

ТАСС

Он заверил, что ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна.

"Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", – цитируются его слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ просочились данные о том, что российский носитель атомной глубоководной станции проекта 10831, которая называется "Лошарик", возможно, вспыхнул из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

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Персоны
Владимир ПутинСергей Шойгу
Место
Россия
Тег
Новости России
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин представил к наградам 14 погибших моряков-подводников. Интересно, наградят ли 20 жителей Иркутской области, которые погибли во время наводнения?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата" - я так понимаю "Лошаре" πзда, как вы лодку назовёте, так она и поплывет
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