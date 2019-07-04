На "Лошарике" была ядерная установка: вскрылся разговор Путина и Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате "Лошарик" — это пожар в аккумуляторном отсеке.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что якобы "возгорание получило некоторое распространение".

"Привлечены конструктора лодки, промышленность для того, чтобы оценить объем, сроки ремонта и восстановления лодки. Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, сам объем, в какие мы этот объем можем выполнить", – сказал Шойгу.

"Лошарик" на месте ЧП ТАСС

Он заверил, что ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна.

"Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", – цитируются его слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ просочились данные о том, что российский носитель атомной глубоководной станции проекта 10831, которая называется "Лошарик", возможно, вспыхнул из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

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