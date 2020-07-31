На границе с Украиной задержали контрабандиста, который шел на таран – ФСБ

В Ростовской области на границе с Украиной российские пограничники задержали контрабандиста, который пытался их протаранить машиной.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону. Наряд применил оружие, нарушитель получил ранение.

"В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная попытка незаконного перемещения через границу крупной партии товаров народного потребления. При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", – сказано в сообщении.

Уточняется, что пограничному наряду пришлось применить оружие, сам злоумышленник задержан, получив ранение бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным ФСБ, контрабандисты пытались переместить свой товар через границу вне установленного пункта пропуска, перебросили его в подошедшую с российской стороны автомашину УАЗ-452, не имеющую государственных регистрационных номеров. По предварительной оценке, общая стоимость задержанной контрабанды превышает 2,5 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в акватории Азовского моря российские пограничники задержали "маломерное судно" с четырьмя рыбаками на борту. Ими оказались граждане Украины. Задержанных доставили в оккупированную Керчь для дальнейшего разбирательства.