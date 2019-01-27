На глазах у посетителей: из Третьяковки дерзко похитили знаменитую ''крымскую'' картину

Из Третьяковской галереи (Москва, Россия) похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, кража была совершена весьма дерзко: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся, передает "Лента.ру".

Все окружающие были абсолютно уверены, что это сделал сотрудник музея, и только через несколько минут стало понятно, что произошедшее — кража.

Telegram-канал "Музейный сноб"

Источник добавил, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. "Изымаются и просматриваются записи камер видеонаблюдения, устанавливается личность похитителя и маршруты его перемещений", — сказал он.

В Telegram-канале "Музейный сноб" сообщают, что вход в Третьяковскую галерею закрыли, а всех выходящих обыскивали сотрудники полиции.

Telegram-канал "Музейный сноб"

Telegram-канал "Музейный сноб"

Telegram-канал "Музейный сноб"

Также Telegram-канал Mash опубликовал приметы похитителя: 23-25 лет, славянской внешности, глаза карие, волосы русые. Особая примета: большая голова с высоким лбом и острыми скулами. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Архип Куинджи — признанный мастер пейзажной живописи, русский художник-передвижник XIX века, имевший греческие корни. Его творчество еще при жизни было связано с Третьяковской галереей: именно здесь проходили моно-выставки ("выставка одной картины") многих его полотен. Скончался в 1910 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Амстердаме (Нидерланды) был задержан один из трех подозреваемых в похищении ценной картины Ренуара из здания аукционного дома Dorotheum в столице Австрии Вене.

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