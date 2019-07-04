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На глазах у матери: в Москве упавшее дерево убило ребенка. Видео 18+

1.3тЧитать материал на украинском

В Москве (Россия) трехлетнего мальчика насмерть придавило упавшим деревом. Трагический инцидент случился на детской площадке в Басманном районе.

Ребенок игрался вместе со своим братом-близнецом под присмотром матери, пишет "Говорит Москва" (видео 18+).

После сильного порыва ветра дерево треснуло и упало на ребенка. Очевидцы оттащили его, но жизнь малыша спасти не удалось.

Место ЧП

Место ЧП

Голос Москвы

Сообщается также, что накануне, 3 июня, от ветра в Москве пострадали еще несколько человек. На двоих из них упали деревья, на одного – дорожный знак, также еще одного ребенка привалило футбольными воротами на поле.

Как писал OBOZREVATEL, в Харьковской области в пгт Старый Салтов в субботу, 28 июня, в результате порыва ветра на троих отдыхающих упало дерево.

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