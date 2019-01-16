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"На функции не влияет": Песков приоткрыл завесу интимной тайны Путина

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Отсутствие жены никак не влияет на выполнение президентских функций у Владимира Путина.

Такое мнение высказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает в Twitter журналист из пула Кремля Дмитрий Смирнов.

"Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет", — заявил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Песков так же рассказал, что Путин "матерится, как мужик".

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Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
Тег
Новости России
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Наху* Пыне жена, если он педик-педофил, прущийся по мальчикам
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