"На функции не влияет": Песков приоткрыл завесу интимной тайны Путина

Отсутствие жены никак не влияет на выполнение президентских функций у Владимира Путина.

Такое мнение высказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает в Twitter журналист из пула Кремля Дмитрий Смирнов.

"Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет", — заявил он.

Песков на вопрос о женитьбе президента: Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет pic.twitter.com/smcf1dluMQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Песков так же рассказал, что Путин "матерится, как мужик".

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