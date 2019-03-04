"На этом сидит весь Кремль": странному поведению Медведева и Ко нашли объяснение

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook резко отреагировал на слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о "нарушении Украиной международных обязательств", объяснив хамские заявления всего Кремля.

"Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств, такое крайне редко встречается на практике", — процитировал Тымчук Медведева.

"…На самом деле крайне редко встречается на практике, когда агрессор неприкрыто пытается влезть своими запачканными кровью ручонками в выборы в стране, которая стала жертвой этой агрессии. Спекуляции на демократических нормах ("мониторинговая миссия ОБСЕ", "международные обязательства") – это даже не цинизм, это феерически тупая попытка изнасилования здравого смысла", — заявил он.

Тымчук с иронией оценил поведение Медведева.

"Мы точно не знаем, что было в портфеле, который в свое время таскал портфеленосец Путин. Судя по всему, что-то весьма забористое. На чем сегодня сидит весь Кремль. Ну и заодно открывается причина, почему "он вам не Димон" постоянно дрыхнет. Спи спокойно, дорогой товарищ", — написал он.

Дмитрий Медведев ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев появился на публике после нескольких недель отсутствия и стало очевидно, что его состояние не такое, как прежде.

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