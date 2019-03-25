На два дня раньше! В тайне перевала Дятлова появилась новая загадка

В тайне гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году появилась новая загадка, связанная с обнаружением палатки.

Так, журналисты "Комсомольской правды" выяснили, что участники поисковой операции скрыли тот факт, что нашли ее раньше заявленного времени — примерно на два дня.

Так, подозрение вызвало поведение отдельных поисковиков.

Журналисты провели эксперимент с палаткой, спустя 60 лет

В материалах дела указано, что палатка дятловцев была обнаружена студентами Борисом Слобцовым и Михаилом Шаравиным 26 февраля. Но если внимательно прочитать протоколы допросов местного лесника Пашина и его приятеля Чеглакова, то можно сделать вывод, что это чистая ложь.

Свидетель Иван Пашин 7 марта 1959 года рассказал следователю (дословно):

"23 февраля 1959 года в составе 6 человек нас высадили с вертолета в район горы Отортен для поисков потерявшейся группы туристов. В первый день поисков, как только спустились в Ауспию, то обнаружили лыжню туристов. Здесь мы расположили палатку, переночевали, разбились на три группы и пошли искать туристов, в результате поисков обнаружили палатку с вещами, которую было видно плохо т.к. она занесена снегом, в палатку мы не заходили".

Таким образом, становится понятно, что эти люди почему-то скрыли факт обнаружения палатки. Допускается, что за упущенные два дня могли "зачистить" важные улики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была выдвинута версия о том, что участники группы Дятлова, которые погибли в 1959 году в горах Северного Урала (Россия), были подвержены химическому отравлению.

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