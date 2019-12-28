На борту 200 человек: в России собирается экстренно сесть самолет

В аэропорту Екатеринбурга (Россия) ожидается аварийная посадка самолета, который вылетел в Симферополь.

Как пишет "Комсомольская правда", летчик принял решение вернуться в Екатеринбург из-за внештатной ситуации. И теперь кружит, чтобы по максимуму использовать всё топливо (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

Посадка ожидается в Кольцово. По предварительным данным, причиной возвращения стало срабатывание датчика технеисправности.

В аэропорту Екатеринбурга ожидается аварийная посадка самолета voi.com.ua

Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник, на борту находятся 200 человек.

Пилот кружит, чтобы по максимуму использовать топливо "Комсомольская правда"

Как писал OBOZREVATEL, в Казахстане рано утром, 27 декабря, упал на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Он рухнул в районе жилого сектора.

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