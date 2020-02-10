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10 февраля • обновлено в 18:47
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На борту 100 человек: в России пассажирский Boeing "завис" в воздухе из-за ЧП

6.7т
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В Красноярске (Россия) готовится к экстренной посадке пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar сообщением Красноярск – Москва.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию аэропорта Красноярска, причиной такого решения экипажа стали неубравшиеся после взлета закрылки.

Boeing 737

Boeing 737

ВВС

На борту аварийного лайнера находится более 100 человек. Ориентировочное время его посадки – 15:20 (10:20 по Киеву), сейчас самолет вырабатывает топливо.

"Boeing 737 авиакомпании Nordstar, вылетевший в Москву, в аэропорт Домодедово. После взлета у борта не убрались закрылки, поэтому экипажем было принято решение вырабатывать топливо и возвращаться в аэропорт вылета", – рассказали в аэропорту Красноярска.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Россия Красноярск
Теги
Boeing Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А может - отправиться к Сталину и Кабздону?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Сядет,время есть подготовится,прочитать инструкции и проконсультироватся
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