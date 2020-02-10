На борту 100 человек: в России пассажирский Boeing "завис" в воздухе из-за ЧП

В Красноярске (Россия) готовится к экстренной посадке пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar сообщением Красноярск – Москва.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию аэропорта Красноярска, причиной такого решения экипажа стали неубравшиеся после взлета закрылки.

Boeing 737 ВВС

На борту аварийного лайнера находится более 100 человек. Ориентировочное время его посадки – 15:20 (10:20 по Киеву), сейчас самолет вырабатывает топливо.

"Boeing 737 авиакомпании Nordstar, вылетевший в Москву, в аэропорт Домодедово. После взлета у борта не убрались закрылки, поэтому экипажем было принято решение вырабатывать топливо и возвращаться в аэропорт вылета", – рассказали в аэропорту Красноярска.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Республике Коми (Россия) 9 февраля совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск. У авиалайнера возникли проблемы с шасси, и он "брюхом" прокатился по взлетно-посадочной полосе.

А 3 февраля в российском Томске экстренно сел самолет компании "Руслайн", который вылетел из Екатеринбурга, из-за неисправности.

Кроме того, в конце января в России из-за сообщения о минировании экстренно развернули в воздухе самолет"Аэрофлота" Airbus A330, следовавший рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву.

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