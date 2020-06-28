На "Авито" за 165 тысяч рублей решили продать мятую "рубашку Путина". Фотофакт
На сайте с рекламными объявлениями "Авито" выставили на продажу мятую рубашку якобы президента России Владимира Путина.
Как сообщается на сайте, ее стоимость 165 тысяч рублей (по курсу НБУ, около 63 тысяч гривен).
"Рубашка была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, найдена при уборке номера", – говорится в объявлении.
Автор отметил, что вещь не стиранная, а он сам готов отдать рубашку на экспертизу при необходимости. Примечательно, что указанно, с чем будут сравниваться результаты, не было.
На фото же видно, что продается обычная с виду рубашка, при чем очень помятая.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в январе якобы начали продавать иконы с изображением президента РФ Путина.