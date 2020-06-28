На "Авито" за 165 тысяч рублей решили продать мятую "рубашку Путина". Фотофакт

На сайте с рекламными объявлениями ​​"Авито" выставили на продажу мятую рубашку якобы президента России Владимира Путина.

Как сообщается на сайте, ее стоимость 165 тысяч рублей (по курсу НБУ, около 63 тысяч гривен).

"Рубашка была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, найдена при уборке номера", – говорится в объявлении.

Автор отметил, что вещь не стиранная, а он сам готов отдать рубашку на экспертизу при необходимости. Примечательно, что указанно, с чем будут сравниваться результаты, не было.

На фото же видно, что продается обычная с виду рубашка, при чем очень помятая.

На "Авито" за 165 тысяч рублей решили продать мятую "рубашку Путина" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в январе якобы начали продавать иконы с изображением президента РФ Путина.