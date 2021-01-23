"Мы здесь власть, Путин, уходи"! Появились видео протестов со всех уголков России

Алексей Титофф Новости России 09:57, 23.01.2021 Обновлено: 10:24, 23.01.2021

В субботу, 23 января, в России начали проходить акции протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

На улицы российских городов вышли тысячи человек. Люди скандировали такие лозунги: "Свободу", "Долой царя", "Путин уходи", "Мы здесь власть" и прочее. Силовики стали задерживать людей на улицах, буквально хватая каждого, кто им попадется под руку. О задержаниях стали сообщать по всей России.

Напомним, что ранее сторонников Навального начали задерживать по всей стране накануне протестов 23 января.

Отметим, что OBOZREVATEL ведет хронику событий в России.

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