"Мы здесь власть, Путин, уходи"! Появились видео протестов со всех уголков России
В субботу, 23 января, в России начали проходить акции протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.
На улицы российских городов вышли тысячи человек. Люди скандировали такие лозунги: "Свободу", "Долой царя", "Путин уходи", "Мы здесь власть" и прочее. Силовики стали задерживать людей на улицах, буквально хватая каждого, кто им попадется под руку. О задержаниях стали сообщать по всей России.
Напомним, что ранее сторонников Навального начали задерживать по всей стране накануне протестов 23 января.
Отметим, что OBOZREVATEL ведет хронику событий в России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
18 января прямо в СИЗО правоохранители провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он в свою очередь призвал людей выходить на уличные митинги.
Bloomberg сообщил, что в России Навального намерены засудить к нескольким годам тюрьмы.