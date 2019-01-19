Каждое лето в Санкт-Петербурге проходит т.н. "Петербургский Международный Экономический форум". Каждую зиму в Москве проходит т.н. "Гайдаровский форум". Оба эти шабаша – очередные только лишь два примера имитации чего бы то ни было, в полном имитационном режиме путинской ОПГ.

На всех этих имитационных шабашах выступают одни и те же т.н. "системные либералы", хотя это их название – точно такое же, имитационное. В России нет никакой "системы", а есть диктатура путинской ОПГ, при демонтированном конституционном строе и демонтированном самом государстве. Среди этих людей нет и никаких либералов, в нормальном смысле этого слова. В России, в т.ч. при помощи "системных либералов", демократия заменена на фашизм, а капитализм заменён на бандитский неофеодализм. Это очень "либерально", да.

Что я хочу сказать?

Раньше я называл их российскими "ялмарами шахтами" – всех этих кудриных, силуановых, улюкаевых, орешкиных, набиуллиных, грефов и т.д. Но в 2019 году (и даже намного раньше) стало очевидно, что они хуже, чем Ялмар Шахт.

Ялмар Шахт Lenta.ru

Ялмар Шахт (22 января 1877 – 3 июня 1970) – германский государственный и финансовый деятель, директор Национального Банка Германии (1916-1923), президент Рейхсбанка (1923-1930, 1933-1939), рейхсминистр экономики (1936-1937), рейхсминистр без портфеля (1937-1942). Он был одним из главных организаторов военной экономики нацистской Германии.

Новости Россия вступила на минное поле

В 1938 году, после аншлюса Австрии, Шахт руководил ликвидацией Австрийского национального банка и включением банковской системы Австрии в общегерманскую (ничего не напоминает – Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, полностью аннексированный Крым, "ДНР/ЛНР" – везде, где ещё ходят рубли?). В качестве одного из главных военных преступников он был привлечён к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Но история Ялмара Шахта неоднозначна, интересна и показательна, особенно в контексте кудриных, силуановых, улюкаевых, орешкиных, набиуллиных, грефов и т.д.

7 января 1939 года Шахт направил Гитлеру письмо, в котором указывал на то, что курс, проводимый правительством, приведёт к краху финансовой системы Германии и гиперинфляции, и потребовал передачи контроля за финансами в руки Имперского министерства финансов и Рейхсбанка. Уже 20 января Ялмар Шахт ушёл с поста президента Рейхсбанка, но сохранил пост министра без портфеля (ну точно – Кудрин!). В сентябре 1939 года он резко выступил против вторжения в Польшу (здесь уже – не Кудрин, потому что Кудрин – хуже, ведь он молчал насчёт аннексии Крыма).

Также Шахт негативно отнёсся к войне с СССР, считая, что Германия проиграет войну по экономическим причинам. 30 ноября 1941 года он направил Гитлеру резкое письмо с критикой режима (нет, Кудрин и Ко. на такое были не способны).

22 января 1942 года Ялмар Шахт ушёл в отставку с поста рейхсминистра.

Все эти кудрины, силуановы, улюкаевы, орешкины, набиуллины, грефы и т.д., в отличие от Ялмара Шахта, продолжают работать на преступный режим путинской ОПГ, помогая ему продолжать оккупацию России и даже некоторых сопредельных с Россией территорий, помогая ему совершать всё больше и больше преступлений в России и за её пределами, помогая ему уходить от отвественности за эти преступления.

Ялмар Шахт имел контакты с заговорщиками против режима Гитлера, хотя сам не был участником заговора. 21 июля 1944 года, после провала июльского покушения на Гитлера, Шахт был арестован и содержался в концлагерях Равенсбрюк, Флоссенбюрг и Дахау.

Все эти кудрины, силуановы, улюкаевы, орешкины, набиуллины, грефы и т.д., в отличие от Ялмара Шахта, на такое просто не способны. Нет, они лишь способны помогать продолжать агонию разваливающейся России под гнётом путинской ОПГ, помогать продолжать преступную диктатуру этой ОПГ, и пилить, пилить, пилить, "наверх" и себе в карман.

В мае 1945 года Ялмар Шахт был освобождён союзниками, но сразу же арестован американскими войсками в Пустертале (Австрия). Он был привлечён к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге, но 1 октября 1946 года оправдан. Затем задержан (!) в Вюртемберге, в апреле 1947 года немецким судом по денацификации (!!) приговорён (!!!) к восьми годам (!!!!) каторжных работ (!!!!!).

Но Ялмар Шахт совершил меньше преступлений, чем все эти кудрины, силуановы, улюкаевы, орешкины, набиуллины, грефы и т.д., с точки зрения помощи преступному режиму.

И мы никогда не должны этого забывать. Что они – это не Ялмар Шахт. Они не только должны быть подвергнуты наказанию при депутинизации. Они должны быть ответственными за то, за что судили Шахта в Нюрнберге и оправдали. А этим – нет оправдания. Они должны понести ответственность и за эти преступления. За свою полную и бессрочную поддержку преступного режима путинской ОПГ, за свой вклад в эти преступления.

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