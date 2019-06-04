"Мужская любовь!" В России выступили против секс-игры со Сталиным

На сервисе Steam опубликовали анонс игры Sex with Stalin ("Секс со Сталиным"), которая должны выйти в продажу 10 октября 2019 года.

Согласно описанию игры, пользователи могут "отомстить" советскому диктатору и показать ему "где раки зимуют".

"Вам — юному путешественнику во времени — выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен — Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или… покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!" – сообщают разработчики игры.

Игрокам предлагают "соблазнить Сталина и заняться с ним горячей романтикой".

"Надоело терпеть диктатора? Тогда покажите ему где раки зимуют! Ударьте вождя в живот, подключите электричество к его соскам! Попрыгайте на его сапогах!" – отмечено в описании к игре.

В России партия коммунистов уже намерена добиться запрета на распространение данной игры.

"Однозначно надо запретить. Это смахивает на полное извращение и подпадает, я думаю, под целый ряд статей Уголовного кодекса. Одно название уже звучит эпатажно-извращенно. Мне кажется, такое могло прийти в голову только человеку с очень больной психикой. Как бы кто ни относился к Сталину, это государственный деятель, олицетворяющий великую эпоху в нашей стране. Опускаться до такой грязи непозволительно никому. Надо обратиться в прокуратуру, чтобы она провела анализ игры, потому что игры рассчитаны на молодёжь. Такого рода игра, скорее всего, подпадает под пропаганду порнографии, это уголовная статья. Это просто издевательство над нашей советской историей и над великим лидером", – рассказал радиостанции "Говорит Москва" председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

Российский коммунист отметил, что разработчики игры, по его мнению, "люди с психическими отклонениями".

"Просто психи. А с другой стороны, просто люди без чести и совести, которые на растущей популярности Сталина сейчас пытаются эпатажно зацепиться", – возмущался он.

Также в КПРФ призвали правоохранительные органы отправить игру на экспертизу.

"Здесь вопрос к правоохранительным органам, которые должны увидеть, может быть, элементы экстремизма или разжигания. Правоохранительные органы должны дать свои экспертные оценки", – заявил глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

​​Внучка Сталина Татьяна Джугашвили сообщила изданию Daily Storm, что с создателями игры Sex with Stalin должен разбираться сам президент РФ.

"Когда касается людей такого уровня, этим должен глава государства заниматься", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РПЦ призвали не возвращаться к культу личности диктатора Иосифа Сталина и не приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.

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