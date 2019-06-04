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"Мужская любовь!" В России выступили против секс-игры со Сталиным

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На сервисе Steam опубликовали анонс игры Sex with Stalin ("Секс со Сталиным"), которая должны выйти в продажу 10 октября 2019 года.

Согласно описанию игры, пользователи могут "отомстить" советскому диктатору и показать ему "где раки зимуют".

"Вам — юному путешественнику во времени — выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен — Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или… покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!" – сообщают разработчики игры.

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Игрокам предлагают "соблазнить Сталина и заняться с ним горячей романтикой".

"Надоело терпеть диктатора? Тогда покажите ему где раки зимуют! Ударьте вождя в живот, подключите электричество к его соскам! Попрыгайте на его сапогах!" – отмечено в описании к игре.

В России партия коммунистов уже намерена добиться запрета на распространение данной игры.

"Однозначно надо запретить. Это смахивает на полное извращение и подпадает, я думаю, под целый ряд статей Уголовного кодекса. Одно название уже звучит эпатажно-извращенно. Мне кажется, такое могло прийти в голову только человеку с очень больной психикой. Как бы кто ни относился к Сталину, это государственный деятель, олицетворяющий великую эпоху в нашей стране. Опускаться до такой грязи непозволительно никому. Надо обратиться в прокуратуру, чтобы она провела анализ игры, потому что игры рассчитаны на молодёжь. Такого рода игра, скорее всего, подпадает под пропаганду порнографии, это уголовная статья. Это просто издевательство над нашей советской историей и над великим лидером", – рассказал радиостанции "Говорит Москва" председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

Российский коммунист отметил, что разработчики игры, по его мнению, "люди с психическими отклонениями".

"Просто психи. А с другой стороны, просто люди без чести и совести, которые на растущей популярности Сталина сейчас пытаются эпатажно зацепиться", – возмущался он.

Также в КПРФ призвали правоохранительные органы отправить игру на экспертизу.

"Здесь вопрос к правоохранительным органам, которые должны увидеть, может быть, элементы экстремизма или разжигания. Правоохранительные органы должны дать свои экспертные оценки", – заявил глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

Скриншот игры

​​Внучка Сталина Татьяна Джугашвили сообщила изданию Daily Storm, что с создателями игры Sex with Stalin должен разбираться сам президент РФ.

"Когда касается людей такого уровня, этим должен глава государства заниматься", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РПЦ призвали не возвращаться к культу личности диктатора Иосифа Сталина и не приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
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