Мужчину оштрафовали на 40 тысяч за шутку о Путине в Instagram

В России мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей (более 15 тысяч гривен) за то, что он опубликовал в Instagram пост с шуткой про президента Владимира Путина.

На картинке в социальной сети было написано "Робин Пут – забирает деньги у бедных и отдает богатым", пишет "МБХ медиа". Изображение пользователь Гия Какабадзе опубликовал в 2019 году (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мужчину оштрафовал Первореченский суд Владивостока по статье о "неуважении к власти". В протоколе говорится, что активист выразил неуважение к "органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Робин Пут – забирает деньги у бедных и отдает богатым. 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Москве однофамильца президента Украины Владимира Зеленского арестовали за угрозы президенту РФ Владимиру Путину. Причиной стали его два сообщения в Twitter.