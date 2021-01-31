Мужчина поджег себя в центре Москвы. Видео 18+

В воскресенье, 31 января, в Москве на Тверской улице мужчина совершил попытку самосожжения.

Как сообщает Telegram-канал 112, мужчина облил себя бензином и поджег (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

До приезда спасателей очевидцы и сотрудники полиции пытались самостоятельно его потушить.

Пострадавшего с 60% ожогов тела увезли в реанимацию.

По предварительной информации, мужчину зовут Виктор Руденко, его акт не связан с акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Он якобы боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января на площади Независимости в Минске совершил самоподжог 35-летний местный житель.