Муж блогерши Диденко знал об опасности сухого льда: всплыла показательная переписка

Мужа скандальной блогерши Екатерины Диденко Валентина, который погиб из-за использования сухого льда на вечеринке, предупреждали, что его использование может быть опасно.

Переписка Валентина с продавцом сухого льда появилась в Telegram-канале LifeShot. В переписке его предупредили об опасности и отметили, что помещение для использование продукта должно быть хорошо проветриваемым, иначе у людей может наступить кислородное голодание.

На это Диденко ответил, что знает и даже заверил продавцов, что возьмет с собой датчик измерения уровня СО2.

Также стало известно, что всего Валентин закупил 60 килограмм сухого льда, о чем свидетельствует товарный чек.

Кроме того, появилось аудио разговора с менеджером компании, где супруги заказывали сухой лед. В разговоре женщина предупредила Диденко, что от льда могут быть ожоги, потому что постоянная температура сухого льда минус 77 градусов. Она добавила, что компания за это ответственности нести не будет и пожелала быть осторожнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" едва не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Предварительно установлено, что люди бросили около 30 килограммов сухого льда в бассейн, в результате чего началась химическая реакция. В СМИ называются две причины их смерти – химические ожоги и отравление углекислым газом.

Официальная причина правоохранительными органами пока не названа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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