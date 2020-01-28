Мрак, нищета и много алкоголиков: топ-15 запрещенных фото реального СССР

В сети появились уникальные запрещенные кадры о реальной жизни в СССР. Они сделаны советским фотографом Георгием Пинхасовым.

Поскольку "официальные" уличные фотографы в СССР снимали обычно стереотипные постановки, например, памятник Ленину, центальные проспекты, гостиницы или парады, то фото реальной жизни в Союзе стали появляться только после 1991 года, пишет в livejournal пользователь с ником Максим Мирович.

1. Фото под названием "мясо привезли" показывает отношение к людям и к торговле продуктами при "социализме" – мясо попросту свалили из фургона на грязные картонки, и рубят топором прямо на земле.

2. Люди выполняют работы по прокладке траншеи самостоятельно. "Зачем вам экскаватор, если у вас Гагарин в космос полетел?"

3. Врачи и родня тащат больную бабушку без носилок. "Зачем вам носилки, если у вас есть самая большая в мире атомная бомба, а? Правительство вам такой подарок сделало, а вы ещё какие-то носилки хотите! "

4. Нищий на вокзале просит на коленях милостыню. Таких кадров вы никогда не увидите в официозной советской прессе.

5. Мрачный снимок с горой сумок и чемоданов, которую пихает носильщик.

6. Вокзал. На фото видно, как бедно (и часто не по размеру) одеты все люди на фото, а ещё нужно добавить, что практически у всех людей в СССР в возрасте 55+ оставалось мало своих зубов — от тяжёлой работы, некачественного питания и плохой экологии в городах.

7. Кривые и скрипучие качели советских детских площадок.

8. Алкоголики, не стесняясь, пьют прямо на рабочем месте и выясняют отношения. Никакой милиции нет – пьяниц, как правило, забирали в отделение только в крайнем случае, а так к ним в СССР было весьма толерантное отношение.

9. Молодой парень, одетый в модные "шузы" на каблуках, допился до положения риз и съехал спиной по побелке на пол, где и отдыхает. Антуража снимку добавляют кривые перила и обшарпанные стены подъезда.

10. И ещё один очень фактурный алкаш – который судя по внешнему виду, убежал в пьяном состоянии с какой-то стройки.

11. Иногда советские алкоголики попадали в милицию – где к ним было примерно такое отношение. Одна женщина уже лежит на полу, вторую советский мент пинками загоняет в "обезъянник". Старший по званию цинично курит сигаретку, молча одобряя такие методы.

12. Остановка общественного транспорта. Внимание привлекает внешний вид и форма одежды советских женщин, а также лежащее поперёк тротуара пьяное тело – народ вокруг не особо обращает на него внимание, словно так оно и должно быть.

13. Советская инфраструктура.

14. Разбор какого-то конфликта на советской коммунальной кухне.

15. Пейзажи с Брежневым. Художник заботливо нарисовал все пять звёзд Героя СССР на груди у Брежнева. Как известно, он был единственным на Земле Пятикраным Героем СССР, и по совместительству ещё носителем примерно сотни медалей и орденов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились уникальные фото о жизни людей в СССР. Их автором является обычный житель села в Молдове Захарий Кушнир, который умер в 1993 году.

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