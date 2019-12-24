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24 декабря • обновлено в 14:57
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Можно ли остановить Путина?

4.1т

Еще до того, как американский президент Дональд Трамп подписал Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США, который предусматривает введение санкций против компаний, участвующих в осуществлении проекта "Северный поток-2" - главный трубоукладчик этого "потока", швейцарская компания Allseas, объявила о приостановке работ.

А ведь после утверждения конгрессом США нового оборонного бюджета наблюдатели были уверены, что "Северный поток-2" вряд ли что-то остановит! Потому что после подписания закона оставалось еще 60 дней, за которые государственный департамент должен был определить список компаний, подпадающих под санкции, и еще 30 дней – время, за которое те должны были свернуть работы. Вопрос, таким образом, стоял очень просто: успеет ли компания Allseas достроить трубопровод, пишет Виталий Портников для detaly.co.il.

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Но компания не стала даже пытаться. Потому что не хочет излишних осложнений во взаимоотношениях с Соединенными Штатами. Потому что восприняла решение о введении санкций как однозначный сигнал: Вашингтон не желает окончания проекта "Северный поток-2", и вряд ли будет приветствовать фирмы, приложившие усилия к его завершению.

Это показывает, что Путина не так уж сложно остановить - если, конечно, есть желание принимать действенные меры, а не создавать видимость таких мер. Однако санкции, которые были введены Западом после аннексии Крыма и российского нападения на Украину, направлены именно на демонстрацию западного негодования, и вводятся так, чтобы не нанести ощутимого вреда экономике западных стран.

С тем, что безопасность может быть важнее обогащения, мало кто согласен. Именно поэтому на Западе никто не воспринимает всерьез опасения Украины, согласно которым с прекращением транзита газа страна может не просто лишиться денег, но и превратиться в театр военных действий.

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Среди сторонников достройки газопровода "Северный поток-2" можно увидеть политиков, которых трудно заподозрить в непонимании намерений Путина – например, федерального канцлера Ангелу Меркель. Еврокомиссия осудила введение новых американских санкций. Осудила прежде всего из-за их действенности, надо полагать. А в самих США администрация вступила в полемику с конгрессом из-за проекта уже новых, так называемых "санкций из ада" - именно потому, что эти санкции, если их ввести, могут ударить уже по интересам не только российского или европейского, но и американского бизнеса.

Критикам санкционной политики Запада обычно отвечают словами бывшего американского президента Барака Обамы: санкции вводятся не для того, чтобы разрушить российскую экономику, нужно набраться терпения и рассчитывать на их кумулятивный эффект. Но сторонники такого подхода не учитывают, что меняется не только Россия, но и Запад. И терпения может не хватить не у России, а у Запада. Именно поэтому в уходящем году российская делегация вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, хотя причины, по которым на нее были наложены санкции – аннексия Крыма и война на Донбассе - так и не устранены.

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Санкции сегодня "притормаживают", а не останавливают Путина. А могли бы остановить - если бы Запад не боялся бить по больным местам российского правителя, по его стратегическим проектам, как это пусть очень поздно, но случилось с "Северным потоком-2". Если же агрессор не ощущает никакого ощутимого противодействия, если он знает, что решения его оппонентов всегда будут ограничены желанием сохранить прибыль и боязнью его слишком сильно разозлить, то почему бы ему не действовать и дальше в том же духе? Причем отнюдь не только на украинском направлении...

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: detaly.co.il
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Белый господин
Белый господин
А почему Портников не высказывает предположений почему санкции именно такие какие они есть, а не такие, какие хочется ему? Могу, раз он молчит, высказать свое предположение. Весь проект бан=дер+овской Украины и все последовавшие санкции в сторону России - это типа кучи дерма перед дверью насолившего чем-то тебе соседа. И ваша роль, соседи, лежать и вонять. Но почему вы надеетесь, что вас возьмут к себе те, кто организовал эту кучу или жильцы квартиры, где вам приходиться лежать? И те и другие не будут руки пачкать. Засохните, перестанете вонять - спокойно выкинут на помойку. Но пока приходится терпеть.
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Типичная мрия хохла. Кто-то должен во вред себе, что-то хорошее сделать для Украины бесплатно...
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Ни о чем
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