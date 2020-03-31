Бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов раскритиковал главу России Владимира Путина за фразу "Можем повторить", сказанную в отношении Второй мировой войны.

О скандальной речи Путина старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне вспомнил в интервью "Гордону".

Он заявил, что "победобесие" – очень точная характеристика того, что происходит в России.

Владимир Путин

"Приведу лишь один пример из тысяч известных. Это интервью, которое господину Ванденко дал господин Путин по поводу войны. Интервью было дано, может, месяц или полтора месяца назад, так называемые консервы, но только сейчас опубликовано. Отвечая на вопрос корреспондента, Путин говорит буквально следующее. Попробую процитировать близко к тексту. Он говорит: "Вот у нас была такая трагедия, была такая война... У нас погибли 27 миллионов. Знаете, какой наш ответ? Можем повторить", – вспомнил Илларионов.

Он отметил, что тут "даже каких-то комментариев не нужно давать". "Даже не хочется ничего говорить. Это просто уровень. Эти люди даже не отдают себе отчет или отдают... что они хотят, что желают повторить", – заявил российский экономист.

Андрей Илларионов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее вышла десятая часть интервью Владимира Путина ТАСС, посвященная теме Второй мировой войны. В ней президент РФ пояснил свое понимание популярного в России лозунга "Можем повторить".

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