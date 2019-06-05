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"Мозги на ступеньках": в России мужчина упал с 12 этажа, едва не убив соседку. Видеофакт

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В российском Тобольске мужчина сорвался с балкона 12 этажа, упал на козырек подъезда и проломил его.

Чудом не пострадал женщина, которая в это время входила в подъезд. Видео жуткого падения засняли очевидцы.

"Это все так быстро произошло, буквально минуты. Полиция приехала, трое молодых мальчишек выскочили из машины и увидели, заметались, не зная, за что схватиться. В глазах неподдельный ужас. Мозги на ступеньках. Время, напомню, 08:30, детей в сад ведут. Короче, жесть полная. Там девочка (девушка) стояла с собакой, сильно плакала. Думаю, дочь", – рассказали свидетели ЧП "Мегатюмени".

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В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что бригада прибыла на место через 5 минут после вызова. Медики лишь констатировали мгновенную смерть в связи с травмами, несовместимыми с жизнью.

Следственные органы начали проверку по факту смерти 56-летнего мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее в Николаеве на глазах соседей пьяница выкинул с 7 этажа собственную мать.

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Место
Россия
Тег
смерть
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