"Мозги на ступеньках": в России мужчина упал с 12 этажа, едва не убив соседку. Видеофакт

В российском Тобольске мужчина сорвался с балкона 12 этажа, упал на козырек подъезда и проломил его.

Чудом не пострадал женщина, которая в это время входила в подъезд. Видео жуткого падения засняли очевидцы.

"Это все так быстро произошло, буквально минуты. Полиция приехала, трое молодых мальчишек выскочили из машины и увидели, заметались, не зная, за что схватиться. В глазах неподдельный ужас. Мозги на ступеньках. Время, напомню, 08:30, детей в сад ведут. Короче, жесть полная. Там девочка (девушка) стояла с собакой, сильно плакала. Думаю, дочь", – рассказали свидетели ЧП "Мегатюмени".

Несчастный случай в Тюмени

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что бригада прибыла на место через 5 минут после вызова. Медики лишь констатировали мгновенную смерть в связи с травмами, несовместимыми с жизнью.

Следственные органы начали проверку по факту смерти 56-летнего мужчины.

Несчастный случай в Тобольске. Мужчина свесился с балкона на 12-м этаже, сорвался, пробил козырек и чуть не раздавил выходящую из подъезда женщину pic.twitter.com/mapuY0NnzH — НТВ (@ntvru) 5 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее в Николаеве на глазах соседей пьяница выкинул с 7 этажа собственную мать.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.