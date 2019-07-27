Масштабный митинг в Москве: около 90 задержанных. Все подробности

В Москве в субботу, 27 июля, пройдут митинги в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Еще до начала протестов полиция задержала уже около 90 человек.

По данным "МБХ Медиа", митинг стартует в 14:00 (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Первым сообщил о задержании директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter. "Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!" – написал он.

Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной! — Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 27, 2019

К тому же с самого утра обыски прошли у пресс-секретаря фонда Киры Ярмыш и сотрудника Руслана Шаведдинова. Также уже задержан оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Меня задержали. Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке. Везут в ОВД Коптево", - написал он в своем телеграм-канале.

Также задержан фотограф Константин Коновалов, который бежал мимо мэрии, занимаясь спортом. Он сообщил, что ему во время задержания повредили ногу.

Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт. pic.twitter.com/aOzDCmXcoy — Constantine (@CKonovalov) July 27, 2019

Позже он сообщил, что находится в автозаке не один. Полиция Москвы якобы задерживает случайных людей.

"Со мной еще в автозаке Дмитрий Кочергин, Денис Карташов, Дарья Кармилова, Чан Чайков, Иван Чистяков, Александр Суворов, Андрей Черномор, Олег Овчаренко (корреспондент „Эха Москвы“) и я", — сказал Коновалов.

Ранее было известно, что у мэрии Москвы задержаны уже 12 человек.

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Как сообщает Lenta.ru, акция оппозиционеров не була согласована с властями. Мэр Москвы Сергей Собянин предостерег горожан от участия в митинге, а также заявил о возможных провокациях. Он также пообещал, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы 14 июля собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции. Протестующие дошли до мэрии по Тверской улице. Колонну возглавили оппозиционные политики Илья Яшин и Любовь Соболь. Собравшиеся у здания мэрии Москвы скандировали: "Собянина в отставку!", "Допускай!".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.