Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Масштабный митинг в Москве: около 90 задержанных. Все подробности

3.6т Читать материал на украинском

В Москве в субботу, 27 июля, пройдут митинги в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Еще до начала протестов полиция задержала уже около 90 человек.

По данным "МБХ Медиа", митинг стартует в 14:00 (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Первым сообщил о задержании директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter. "Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!" – написал он.

К тому же с самого утра обыски прошли у пресс-секретаря фонда Киры Ярмыш и сотрудника Руслана Шаведдинова. Также уже задержан оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Меня задержали. Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке. Везут в ОВД Коптево", - написал он в своем телеграм-канале.

Новости
В России готовят революцию – Гозман

Также задержан фотограф Константин Коновалов, который бежал мимо мэрии, занимаясь спортом. Он сообщил, что ему во время задержания повредили ногу.

Позже он сообщил, что находится в автозаке не один. Полиция Москвы якобы задерживает случайных людей.

"Со мной еще в автозаке Дмитрий Кочергин, Денис Карташов, Дарья Кармилова, Чан Чайков, Иван Чистяков, Александр Суворов, Андрей Черномор, Олег Овчаренко (корреспондент „Эха Москвы“) и я", — сказал Коновалов.

Масштабный митинг в Москве: около 90 задержанных. Все подробности

Ранее было известно, что у мэрии Москвы задержаны уже 12 человек.

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Полиция задерживает прохожих

Как сообщает Lenta.ru, акция оппозиционеров не була согласована с властями. Мэр Москвы Сергей Собянин предостерег горожан от участия в митинге, а также заявил о возможных провокациях. Он также пообещал, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы 14 июля собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции. Протестующие дошли до мэрии по Тверской улице. Колонну возглавили оппозиционные политики Илья Яшин и Любовь Соболь. Собравшиеся у здания мэрии Москвы скандировали: "Собянина в отставку!", "Допускай!".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России протест
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
9
Смешно
26
Интересно
20
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Эх видели бы вы кто ходит на эти митинги... Тыкающая в смартфончики, привыкшая к шеям родителей молодежь и психически нестабильный элемент а ля новодворская, а все это возглавляют апологеты европейских ценностей, мечтающие лизать сапоги юсэй-гауляйтерам. Я не вижу среди них слесарей, шахтеров, токарей, учителей, врачей. Где они?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Как так посмели, холопы, митинг не соглосовать!!! Всех в автозаки и на Колыму, а кто не идет на акции протеста на колени и ползком к Кремлю, челобитную сцарю о помиловании подавать. Над такими Путлер смилуется и прикажет, боярышник бесплатно раздать и блины с лопаты на закуску на халяву выдать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ш. Олег
Ш. Олег
Кризский Игорь, вы это Макрону расскажите с его "жёлтыми жилетами", ага. Я уважаю свободу слова, но мне ненавистны люди, провоцирующие толпу на насилие и хаос. А именно этим занимались найемы и парубии на киевском Майдане в 2014, и именно этим занимается ныне "болотная" оппозиция в Москве. Протест ради протеста. Оболочка без какого бы то ни было конструктивного содержания. Ломать, крушить и сбрасывать. А дальше что? Навального в президенты? Каспарова? Ходорковского, может?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / мнения

ads pixel