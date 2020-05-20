Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом. Фото и видео

Яра Дорош Новости России 23:54, 20.05.2020 Обновлено: 00:20, 21.05.2020

В столице России – Москве, а также окрестностях в среду вечером, 20 мая, пошел снег.

Об этом начали писать пользователи разных соцсетей, публикуя соответствующие видео и фото. Также об этом сообщили и российские СМИ, например, "Телеканал 360" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте до конца страницы).

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Twitter/Москва
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Twitter/Москва

Так, на Москву обрушился сильный ливень. В некоторых районах он прошел даже с крупным градом или мокрым снегом.

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Twitter/Москва
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Twitter/Москва

Больше "пострадал" город Химки, который сильно засыпало снегом. Отмечается, что понижение температуры в мае там – явление традиционное.

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Instagram/Типичные Химки
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Instagram/Типичные Химки
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Instagram/Типичные Химки

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая в Украине на Закарпатье выпал снег. Также во Львове наблюдалась снежная метель.

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