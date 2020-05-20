Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом. Фото и видео

В столице России – Москве, а также окрестностях в среду вечером, 20 мая, пошел снег.
Об этом начали писать пользователи разных соцсетей, публикуя соответствующие видео и фото. Также об этом сообщили и российские СМИ, например, "Телеканал 360" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте до конца страницы).
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Twitter/Москва
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Twitter/Москва
Так, на Москву обрушился сильный ливень. В некоторых районах он прошел даже с крупным градом или мокрым снегом.
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Twitter/Москва
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Twitter/Москва
Больше "пострадал" город Химки, который сильно засыпало снегом. Отмечается, что понижение температуры в мае там – явление традиционное.
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Instagram/Типичные Химки
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Instagram/Типичные Химки
Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом
Instagram/Типичные Химки
Москва - сейчас. Дождь, град, снег. Природа не перестает удивлять. pic.twitter.com/MihFQrO96k— Актуальная Россия (@RussiaActually) May 20, 2020
В Москве град и сильный ветер, возможна гроза ⛈— Москва (@moscow) May 20, 2020
Собрали фотографии из разных районов Москвы.
Покажите, как сейчас у вас за окном 📷https://t.co/XYPZbUYv0I#погода #дождь #гроза #MosRu pic.twitter.com/HcbVfUnj5h
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая в Украине на Закарпатье выпал снег. Также во Львове наблюдалась снежная метель.
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