Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом. Фото и видео

В столице России – Москве, а также окрестностях в среду вечером, 20 мая, пошел снег.

Об этом начали писать пользователи разных соцсетей, публикуя соответствующие видео и фото. Также об этом сообщили и российские СМИ, например, "Телеканал 360" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте до конца страницы).

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом Twitter/Москва

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом Twitter/Москва

Так, на Москву обрушился сильный ливень. В некоторых районах он прошел даже с крупным градом или мокрым снегом.

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом Twitter/Москва

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом Twitter/Москва

Больше "пострадал" город Химки, который сильно засыпало снегом. Отмечается, что понижение температуры в мае там – явление традиционное.

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом Instagram/Типичные Химки

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом Instagram/Типичные Химки

Москву и окрестности в конце мая засыпало снегом и градом Instagram/Типичные Химки

Москва - сейчас. Дождь, град, снег. Природа не перестает удивлять. pic.twitter.com/MihFQrO96k — Актуальная Россия (@RussiaActually) May 20, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая в Украине на Закарпатье выпал снег. Также во Львове наблюдалась снежная метель.

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