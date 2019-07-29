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"Россияне в ярости": чем грозят Путину протесты

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27 июля в Москве прошли массовые протесты против отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую Думу оппозиционных кандидатов.

В результате жесткого силового подавления протеста произведено рекордное количество арестов – порядка 1300, десятки человек были травмированы.

В Украине эти события вызвали ряд вопросов. Прежде всего, почему москвичи, наблюдающие за событиями со стороны, не присоединялись к протестующим? Почему в этот день президент РФ Путин решил уехать из столицы и погрузиться на дно Финского залива?

Своим мнением на этот счет с OBOZREVATEL поделился российский журналист, один из соучредителей Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения "Солидарность" Александр Рыклин.

На видео задержаний одна вещь удивила украинцев. Москвичи просто снимали происходящее на телефон и почему-то не присоединялись к протестующим. Почему?

– Во-первых, нельзя утверждать, что они не присоединялись и не были точно такими же участниками демонстрации. Во-вторых, нужно понимать: одно дело, когда вы идете на такое мероприятие и рискуете просто несколькими сутками административного ареста, и совершенно другое дело, если вы вдруг за кого-то вступились.

Женщина в инвалидном кресле во время акции протеста в Москве 27 июля

Женщина в инвалидном кресле во время акции протеста в Москве 27 июля

Twitter Иван Краснов

Что значит вступиться? Это значит, что вы должны физически атаковать сотрудника полиции. Сегодня в России это означает немедленное уголовное преследование. Мы знаем массу подобных случаев, достаточно вспомнить Болотную площадь.

Тем не менее, я считаю, что времена, когда ненасильственное сопротивление властям станет себя проявлять – я сейчас не хочу расшифровывать этой формулировки, но она, несомненно, существует – эти времена не за горами.

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В субботу я был в центре, я видел, как вела себя молодежь, я видел ее настрой, и я понимаю, что дальнейшая эскалация просто неизбежна. Коль уж власти взяли такой курс, значит, так тому и быть.

Эскалация будет с обеих сторон? Власти будут усиливать репрессии, народ – усиливать сопротивление?

– Разумеется. Они хотели запугать, но только разозлили их. Они вызвали ярость у огромного количества людей. Я видел в толпе молодых ребят, которые говорили: "Ладно, сейчас лето, а вот в начале сентября все наши соберутся, тогда поглядим, что будет". И это правда.

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Действительно, Москва, лето. Тут, по сути, никого нет. У всех каникулы. Но к 25 августа все вернутся. И вот тогда посмотрим.

Путин в этот день погрузился в батискафе на дно Финского залива. Это совпадение? Или президент России предвидел подобное развитие событий и просто решил быть немного подальше от эпицентра?

– А он вынырнул?

Кажется, да.

– Это вряд ли было запланировано заранее. Действительно, такое нелепое смешное совпадение. Конечно, все над этим посмеялись. Я бы не искал здесь каких-то мощных обобщений.

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То, что он уехал из Москвы в этот день – это более-менее очевидно. Это сняло с него необходимость хоть каким-то образом отреагировать и прокомментировать. Он же все-таки выдавил из себя какие-то несколько фраз. Впрочем, я не исключаю, что Путин в любом случае промолчал бы , а пресс-секретари объясняли бы, что это не уровень президента, что это региональный уровень, это Москва пусть разбирается. А мы тут при чем?

Как вы думаете, Путина могли испугать эти события?

– Я не хочу залезать в эту голову, я не понимаю, что там происходит. Может, его уже ничего не пугает, а может, он уже от троллейбусов шарахается.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Александр Рыклин Владимир Путин
Место
Россия Москва
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Питон Каа
Питон Каа
Говорят, что Навальный распространил информацию о том, что всем задержанным на несанкционированном митинге ЕСПЧ присудит по 10 000 долларов. Вот только по своей молодости они не знают, что Россия не исполняет решения иностранных судов если они расходятся с российским законодательством. А вот проблемы с учебой и трудоустройством у этой молодежи будут. Приводы в полицию работодателей не вдохновляют.
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